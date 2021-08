Eerste persoonlijk verkoop event ‘Rutu Lobi’ op Sranan Dey in New York

Online shop ‘Rutu Lobi’ heeft op 1 augustus jongstleden haar eerste persoonlijk verkoop evenement georganiseerd en wel op de 45ste Jaarlijkse Sranan Dey in New York City. Rutu Lobi, CEO, La Chanda Marcelle-Moor verzorgde een ongeëvenaarde, samengestelde Suriname-ervaring met haar pop-upwinkel op Sranan Dey in het Roy Wilkins Park in New York City.

Het in New York City gevestigde bedrijf is een e-commerce winkel gewijd aan de promotie van Afro-Surinaamse mode, kunst, cultuur en spiritualiteit. Hun producten zijn afkomstig uit Suriname en Nederland en omvatten leveranciers zoals Suriman, Tifen’s Designs, Floh-Jo en Fokko Juweliers.

“Ons doel is om in de Verenigde Staten een grotere vraag naar Afro-Surinaamse producten te creëren. Met genoemde toegenomen vraag zullen we in staat zijn om meer van onze producten te betrekken van getalenteerde creatievelingen die in Suriname en de Surinaamse diaspora wonen, wat resulteert in meer economische kansen voor Surinaamse ondernemers op de Amerikaanse retailmarkt”, aldus Marcelle-Moor.

In de komende maanden bereidt Rutu Lobi zich voor om extra leveranciers aan hun catalogus toe te voegen en meer persoonlijk winkelen aan hun klanten aan te bieden. Hun productlijn omvat kalebassen, Florida Water, Pangis, Floral Sage en Surinaams houtsnijwerk. Meer informatie: www.rutulobi.com.