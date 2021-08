Aangereden verkeerslicht leidt tot aanrijding tussen drie voertuigen

Dinsdagavond kort na het ingaan van de lockdown vond er een aanrijding tussen drie voertuigen plaats op de hoek van de Coesewijne- en Jagernath Lachmonstraat in Suriname. De aanrijding vond plaats als gevolg van een eerder aangereden verkeerslicht. Een persoon raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De bestuurster van de witte Toyota Ractis is aangemerkt als de veroorzaker. De vrouw reed met het voertuig over de Jagernath Lachmonstraat richting de Gladiolenstraat. Het verkeerslicht voor haar rijrichting is eerder kapotgereden en ligt in de berm. Vanuit de tegenovergestelde richting reed een grijze Toyota Ist richting Nieuwe Haven. Het verkeerslicht voor deze bestuurder stond op groen.

De vrouw zag geen verkeerslicht voor haar rijrichting en nam een kans door rechts af te slaan in de Gladiolenstraat. Daarbij werd zij aangereden door de aankomende Ist. Als gevolg van de klap draaide haar voertuig over de weg en kwam in botsing met een andere gesorteerde personenauto.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een ambulance in om de Ist-bestuurder te vervoeren naar de SEH. Hij klaagde van pijn.

De Ist en Ractis zijn zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.