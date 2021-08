Surinamers zoeken alternatieven voor de wankele Surinaamse dollar

De coronacrisis heeft wonden geslagen in de wereldwijde economie. In Suriname is dit niet anders. Lange tijd gedroeg de Surinaamse dollar zich relatief stabiel ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De afgelopen jaren kostte 1 USD zo’n 7,45 SRD en bleef de koers relatief stabiel. Vanaf september 2020 is dit echter snel beginnen te klimmen en intussen kost 1 USD meer dan 21 SRD. Hierdoor worden de producten in Suriname snel duurder en wordt de Surinaamse dollar steeds minder waard, want importeurs moeten nog steeds Amerikaanse dollars kopen om leveranciers te betalen.

Coronapandemie en financieel beleid zorgt voor zwakke Surinaamse dollar

Dat de Surinaamse dollar het moeilijk heeft, komt niet alleen door de coronapandemie. Wurgcontracten met buitenlandse schuldeisers, een oplopend begrotingstekort, een hoge inflatie, een stijgende staatsschuld van ongeveer 159% van het bnp en weinig internationale reserves hebben hieraan bijgedragen. De regering heeft al verschillende pogingen ondernomen om de Surinaamse dollar te stabiliseren, waaronder een zwevende wisselkoers ten opzichte van de dollar.

Toch blijft het moeilijk om de Surinaamse dollar stabiel te houden. Daarom gaan steeds meer Surinamers op zoek naar alternatieven voor de Surinaamse dollar. De illegale wisselkantoren doen het goed en naast edelmetalen worden ook cryptomunten als Bitcoin en Ethereum steeds populairder.

Investeren in goud en zilver

Edelmetalen blijven een populaire keuze en daarbij hebben steeds meer gegoede Surinamers aandacht voor goud. Het Surinaamse goud, met zijn typerende felgele kleur, blijft een populaire investering. Daarbij doet vooral goud van 18 karaat het heel goed. De Piet Piet-ringen en de Boto Keti-kettingen zijn niet alleen leuk om mee te showen, maar bovendien is het ook een slimme investering. Wanneer de wereldeconomie het slecht doet en ook de Surinaamse dollar klappen krijgt, neemt de waarde van goud alleen maar toe. Hetzelfde kunnen we zeggen over andere edelmetalen als zilver.

Begin januari 2020 kostte 1 gram goud (24 K) nog zo’n 399,15 SRD of 53,52 USD (toenmalige koers). Op het moment van schrijven kost 1 gram goud (24 K) dan weer zo’n 1.225 SRD of 57,77 USD. Wie begin 2020 in goud had geïnvesteerd, had dus winst gemaakt in plaats van de waarde van de Surinaamse dollar te zien verdampen.

Steeds meer aandacht voor cryptomunten

Naast edelmetalen als goud en zilver is er ook steeds meer aandacht voor cryptomunten, zeker nu El Salvador Bitcoin als wettig betaalmiddel erkent. Bitcoin is ook in Suriname een populaire investering, maar ook andere cryptomunten als Ethereum, Binance Coin en Cardano winnen aan belang. Het voordeel is dat dergelijke cryptomunten vlot te verhandelen zijn, onder meer via het cryptohandelplatform Litebit. Betalen kan er onder meer met een kredietkaart die met een bankrekening is gekoppeld.

Eerder waarschuwde de Centrale Bank van Suriname nog voor cryptomunten als Bitcoin. Dat investeren in cryptomunten risico’s inhoudt, zal niemand betwisten. Toch doet Bitcoin het veel beter dan de Surinaamse dollar. In september 2020 kostte 1 Bitcoin nog zo’n 88.931 SRD, terwijl dit nu tot 699.330 SRD is gestegen. Dit is bijna acht keer meer in minder dan een jaar.