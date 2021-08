NZR staat garant voor optimale zorg totale gemeenschap

Na een constructieve ontmoeting tussen de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en de Surinaamse regering, kan met zekerheid gesteld worden dat de zorg voor de totale samenleving gegarandeerd is. Dit heeft NZR-voorzitter Claudia Marica-Redan bevestigd kort na een onderhoud met een regeringsdelegatie, op maandag 2 augustus 2021, op het Kabinet van de President. Marica-Redan, die tevens directeur is van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zegt dat er gesproken is over de problemen rakende de gezondheidszorg in Suriname en hoe deze op te lossen.

Alle bijbetalingen, die plaatsvinden in ziekenhuizen, moeten tot het verleden gaan behoren. “De samenleving kan het niet aan om deze bijbetalingen te doen.” Er is verder gesproken over overbruggingsoplossingen voor de komende zes maanden. Partijen hebben zich ook gebogen over een duurzame oplossing. “Dat is waar wij als Nationale Ziekenhuisraad naar snakken”, laat de voorzitter optekenen.

Er zijn tarieven afgesproken met de ziekenhuizen, die erin zullen moeten resulteren dat er optimale zorg aan de samenleving geboden kan worden. “Het zal even duren, want we moeten onze voorraden weer gaan aanvullen en andere zaken in place brengen. We zijn optimistisch en hoopvol gestemd dat met de oplossingen die we vandaag besproken hebben en de duidelijke richting die de president aangegeven heeft, wij de gezondheidszorg kunnen redden”, benadrukt de zorgdirecteur.

Ook is er een traject uitgestippeld om de financiële situatie van de gezondheidsinstellingen, die als gevolg van de financiële crisis verstoord geraakt is, te ordenen. Er zal op den duur een doorlichting van het zorgstelsel plaatsvinden, die zal worden uitgevoerd door internationale consultants. “Het is allemaal nodig om te komen tot een voor Suriname draagbaar zorgstelsel.”