Waarschuwing Centrale Bank van Suriname: oppassen voor bitcoins

PARAMARIBO, 10 aug – Bitcoins en ander virtueel geld vormen een groot risico. Dit stelt de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Ook voor piramidespelen mag worden opgepast. Het is de zoveelste waarschuwing tegen malafide praktijken in de financiële sfeer. Het is het soort praktijken die geneigd zijn de kop op te steken op plaatsen waar het economisch minder goed gaat. Suriname is geen uitzondering. Gewaarschuwd wordt daarom voor de gevaren en de verleiding. Er is reden genoeg.

Ook in Suriname zijn er personen die ernstig benadeeld zijn door misleidende activiteiten. Aangegeven wordt dat het allemaal begint met een klein aantal mensen. Die vormen zogenaamd de top van de piramide. Om winst te behalen moet deze top steeds anderen erbij betrekken. Als lokmiddel gelden de winsten die de beginners hebben gemaakt. Dat hoort in het plan van de uitvoerders van dit systeem.

De bedoeling is duidelijk. Meer en meer potentiele slachtoffers worden verleid tot het nemen van risico’s met hun geld. De bank wijst erop dat de uitkomst altijd hetzelfde is. Het systeem zal uiteindelijk vastlopen en degenen die later zijn ingestapt raken al hun geld kwijt. Wanneer dan rekenschap hierover gevraagd moet worden, zijn de vertegenwoordigers van deze malafide organisaties ineens onbereikbaar.