Schutter kort na schietpartij aangehouden

Encarnation W. (26) is maandag kort na een schietpartij, die aan de Tayerbladstraat heeft plaatsgevonden, aangehouden. Hij schoot op een man, omdat die zijn vrouw zou hebben beroofd in Suriname.

De verdachte had vernomen dat die man zijn vrouw had beroofd. Hij zocht informatie en kwam erachter waar hij woont. Hij ging met een auto naar het adres. Encarnation W. reed een paar keren op en neer. Toen hij de man zag staan, stopte hij en begon op hem te schieten. Het slachtoffer liep geen schotverwondingen op.

De politie heeft de auto waarin Encarnation W. zich verplaatste in beslag genomen. Het wapen is niet gevonden, omdat hij dat heeft gegooid in een goot langs de Ringweg. De politie van Kwatta en het Regio Bijstandsteam Paramaribo begonnen na de schietpartij meteen met het onderzoek en hielden de schutter aan.

De verdachte na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.