20-jarige vrouw al meer dan 10 dagen vermist

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname verzoekt de opsporing van de 20-jarige vermiste Rawina Baboeram. De jonge vrouw wonende aan de Alpensterweg te Tamansarie in het district Commewijne, is al meer dan 10 dagen vermist.

Rawina is op donderdag 22 juli 2021 van huis vertrokken in een zwart gelakt voertuig vermoedelijk van het merk Toyota Mark X met onbekende plaatnummer. Zij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het Ressort Richelieu op de telefoonnummers 0357039, 0357030, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost meldt de politie.