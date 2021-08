Mark X wijkt uit en slaat meerdere keren over de kop

Deze Toyota Mark X is zaterdagavond meerdere keren over de kop geslagen aan de Vierkinderenweg in Suriname. Dit nadat de bestuurder uitweek voor een Toyota Auris, die uit de Amritaweg kwam.

De Mark X reed over de Vierkinderenweg richting de Magentakanaalweg. De veroorzaker sloeg vanuit de Amritaweg haastig rechts af op de Vierkinderenweg en doorkruiste de rijbaan van de aankomende Mark X.

De bestuurder moest uitwijken, verloor de controle over het stuur en raakte van de weg. Gelukkig kon hij het navertellen.