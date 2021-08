Pres Juriaantje ontslagen door werkgever, biedt verontschuldigingen aan

Stand-up comedian Cleon ‘Pres Juriaantje’ Juriaans is door zijn werkgever ontslagen. Dit nadat hij onlangs negatief in de pers kwam, toen bekend werd dat hij een van de personen is die heeft betaald voor het krijgen van een vals vaccinatiebewijs. Dat zegt hij vandaag in de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT). Hij betuigt daarbij ook spijt.

Hij beweert onder druk van zijn persoonlijke omstandigheden te hebben gehandeld. Indien hij niet gevaccineerd was zoals zijn werkgever verlangde moest hij op eigen kosten elke maandag een negatieve coronatest overleggen. Anders mocht hij niet naar het werk. Op een gegeven moment zwichtte hij voor een aanbod om tegen betaling aan een vaccinatiebewijs te komen, schrijft de krant maandag.

“Uiteindelijk heb ik m’n straf gehad, nu ben ik brodeloos”, zegt hij aan dWT. “Ik voelde me wanhopig. Ik heb echt spijt van wat ik heb gedaan. Ik biedt daarom mijn verontschuldigingen aan de samenleving aan en raadt burgers aan mijn voorbeeld niet te volgen”, aldus Juriaans in de krant.