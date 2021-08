Dean Gorré laat van zich horen: moet zelf nog vragen beantwoord krijgen door SVB

De voormalig bondscoach van Suriname, Dean Gorré, heeft vandaag eindelijk van zich laten horen, na zijn ontslag door de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Volgens Gorré heeft hij nog geen verklaring afgelegd in de media, omdat hij zelf nog veel vragen beantwoord moet krijgen van het bestuur van de SVB.

In een perscommuniqué zegt hij dat hij nog geen gesprek of toelichting heeft gehad van de SVB over de reden van het ontslag. “Uitgaande van het gebruikelijke in dit soort kwesties, reken ik alsnog op een motivatie van de SVB over de reden achter het ontslag”, aldus Gorré.

De coach van Natio werd op 30 juli jongstleden door de SVB ontslagen. Hij is sindsdien door diverse media benaderd voor een interview of verklaring, maar heeft alle verzoeken moeten afwijzen.

“Ik wil benadrukken dat ik geenszins de pers onaangenaam wil zijn en dat ik graag via uw kanaal, zo snel mogelijk uitleg aan de gemeenschap wil geven. Ik verzoek u nog even geduld te betrachten”, zegt hij in het communiqué.

Ondertussen heeft de SVB wel met de pers gesproken: “We gaan niet verder met Dean. Onder hem zijn wij twee WK-voorrondes niet verder gekomen dan de eerste ronde”, geeft ondervoorzitter Dayansankar Mathoera als reden aan in gesprek met de Surinaamse krant De Ware Tijd.