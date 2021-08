Delta-variant coronavirus vastgesteld in Suriname

Het eerste geval van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus is in Suriname vastgesteld. Dat heeft de Surinaamse overheid zojuist bekendgemaakt.

Dit eerste Surinaamse geval betreft een 7-jarig kind dat op 9 juli van vakantie terug was gekomen uit Nederland. De vader was in Nederland ziek geweest en was daar positief getest. Drie dagen na aankomst in Suriname vertoonde het kind klachten en werd onderzocht. Men nam een swab af voor een corona PCR-test.

Gezien haar recente bezoek aan Nederland werd haar positieve sample geplaats bij de surveillance samples voor nader onderzoek op corona varianten. De andere familieleden van het kind zijn ook onderzocht en bij geen van ze werd het coronavirus aangetoond. Er zijn dus geen tekenen van verdere besmetting. Door goede isolatie en quarantaine van de huisgenoten en contacten is het dus bij deze patiënt gebleven.

In Suriname kunnen we tot heden alleen vaststellen dat iemand wel of geen corona heeft. Om na te gaan om welke variant van het coronavirus het specifiek gaat is er speciaal onderzoek nodig. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam helpt hiermee en doet dit kosteloos voor Suriname.

Deze zaterdag zal weer een selectie worden verstuurd over de weken van 11, 18 en 25 juli, inclusief een aantal cases van deze week. De samples worden geselecteerd volgens WHO-criteria met extra aandacht voor gevallen die net uit het buitenland komen, ernstig zieke volledig gevaccineerden of ernstig zieke kinderen.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt nogmaals de winst en noodzaak van het vaccineren tegen Covid-19. Met de aanwezigheid van de Delta-variant in Suriname, is het nu ten zeerste aangeraden om zich te vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen om ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan.