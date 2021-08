Man zwaargewond na schietpartij op feestje in Amsterdam Zuidoost

Op een feestje in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost, is een man zondag in de vroege ochtenduren zwaargewond geraakt na een schietpartij binnen in het pand. Het gaat om een 35-jarige man uit Amsterdam. Op beelden die rondgaan is te zien dat hij aan z’n hoofd is geraakt.

Een filmpje laat zien wat er voorafging aan het schietincident. Daarbij is te zien dat er tumult is binnen in het pand en er sprake zou zijn van een ruzie tussen twee partijen. Een vrouw en anderen proberen de twee uit elkaar te houden. Plotseling klinken er twee schoten en lijkt een man ineen te zakken.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag om 05.53 uur een melding dat in het bedrijfspand een man was neergeschoten. De hulpdiensten kwamen massaal naar het bedrijfspand toe om het gewonde slachtoffer medische eerste hulp te geven.

‘Het slachtoffer is vervolgens met spoed en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis’, aldus de politie. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en is dringend op zoek naar beeldmateriaal en getuigen.