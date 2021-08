Bikers houden telefoondief direct na roof aan

Milton T. (26) is afgelopen dinsdagmiddag door leden van de Bikers Unit van de Surinaamse politie, in het stadscentrum aangehouden. De jongeman maakte zich schuldig aan diefstal van een mobiele telefoon in een winkelzaak aan de Dr. Sophie Redmondstraat meldt het Korps Politie Suriname.

Na zijn daad ging hij er vandoor met medeneming van het telefoontoestel. De telefoondief werd kort daarna door surveillerende Bikers in in de kraag gevat. Op hem werd de buitgemaakte mobiele telefoon aangetroffen en in beslag genomen. Hierna werd hij overgedragen aan de politie van het ressort Centrum.

Milton werd voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. De buit werd vervolgens afgestaan aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.