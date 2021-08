Wijziging Van ’t Hogerhuysstraat moet doorstroming en afwikkeling verkeer bevorderen

Vanmorgen is de wijziging van de verkeerssituatie op de Van ‘t Hogerhuysstraat in Suriname doorgevoerd. Middels betonnen blokken is de doorbraak tegenover de Kankantriestraat afgesloten zoals op de foto en in het filmpje hieronder te zien is.

Als gevolg hiervan zal het voor bestuurders niet meer mogelijk zijn om vanuit de Kankantriestraat rechtsaf naar de oostelijke rijbaan van de Van ‘t Hogerhuysstraat richting Latour af te slaan.

Tevens zal het voor bestuurders op de Van ‘t Hogerhuysstraat niet mogelijk zijn om rechtsaf de Kankantriestraat af te slaan meldt het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW)

Volgens OW zal dit de doorstroming en afwikkeling van het verkeer op de Van ‘t Hogerhuysstraat bevorderen.

Aan de weggebruikers wordt gevraagd om rekening te houden met de aangepaste verkeerssituatie en de instructies van de politie en/of de verkeersborden ter plaatse stipt op te volgen.

Filmpje van de werkzaamheden: