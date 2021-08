Franse tolk hielp familieleden en kennissen aan vaccinatiekaart

De Franse tolk Cadoni G. (33) heeft vrijdag bij haar voorgeleiding bekend dat zij mensen heeft geholpen, toen zij van hen had vernomen dat zij zonder een vaccinatiekaart geen vakantiegeld zouden krijgen of hun baan konden verliezen. Haar inverzekeringstelling is verlengd met dertig dagen.

De tolk verklaarde dat zij mensen niet heeft geronseld, maar familieleden en kennissen heeft geholpen. Het gaat om ongeveer twaalf personen. Zij erkent de fout te hebben gemaakt, dat zij geld bij de mensen heeft aangenomen en gegeven aan de broers Witish B en Wiradj B.

De broers reden de mensen in twee auto’s naar de plaats, waar de zogenaamde vaccinatie zou plaatsvinden. Cadoni G. verklaart dat zij geen geld heeft achtergehouden, maar alles afstond aan beide broers.

In deze zaak is ook een verpleegkundige Jean Pierre D. aangehouden en in verzekering gesteld. Witish B., Wiradj B. en Jean Pierre D. worden ervan verdacht tegen betaling COVID-19 vaccinatiebewijzen te hebben verstrekt aan niet gevaccineerden. Hiervoor moesten geldbedragen van 40 tot 50 euro per persoon worden neergeteld.

Een van de mensen die een vaccinatiekaart zou hebben gekocht, zonder de vaccinatie daadwerkelijk te krijgen, is comedian Pres Juriaantje.