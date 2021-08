Rovers schieten op auto die van goudveld kwam

Vijf rovers hebben vandaag op een auto geschoten in het district Brokpondo. Een van de inzittenden is vanwege de beschieting met een jachtgeweer geraakt aan het hoofd, linker onder- en bovenbeen en rechterzijde van de heup.

De slachtoffers kwamen van het goudveld te Bewojo en waren onderweg naar de Afobakaweg in Suriname. De rovers losten schoten op de auto waarna de bestuurder is gestopt. Het voertuig heeft hagel inslagen aan de linker voorvendel en linker voorband.

Daarbij bleek dat een van de inzittenden ook is geraakt. Hij is overgebracht naar de poli te Brokopondo van waar hij met de ambulance is vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De man verkeert niet in kritieke toestand.

Van de inzittenden van de auto is buitgemaakt: 12 gram ruw goud, 100 euro, SRD 400, drie telefoons, vier identiteitskaarten, twee rijbewijzen, een ring, een powerbank en kledingstukken.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.