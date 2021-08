Neergeschoten man is ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad

De 35-jarige man die zondag in de vroege ochtend in Amsterdam Zuidoost werd neergeschoten is ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf.

De schietpartij vond vanmorgen rond 6.00 uur plaats aan de Stekkenbergweg in Amsterdam Zuidoost. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Volgens de krant wilde Hoefdraad een vechtpartij stoppen en werd hij daarbij neergeschoten.

Hoefdraad debuteerde in het seizoen 2007/08 bij RKC Waalwijk en speelde daarna voor FC Omniworld en zijn opvolger Almere City alvorens naar SC Telstar te gaan. In 2013 keerde hij terug naar Almere.

Hij tekende in februari 2015 een contract voor één seizoen bij SC Cambuur, met een ingangsdatum van 1 juli 2015. In deze verbintenis werd een optie voor nog een seizoen opgenomen. In mei 2016 degradeerde hij met Cambuur uit de Eredivisie. In 2017 keerde Hoefdraad voor de tweede keer terug bij Almere City.