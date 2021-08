Tuinstoelen gewild bij dieven, weer verdachte met 4 stoelen aangehouden

Tuinstoelen zijn een gewild object van dieven in Suriname. Dat bleek afgelopen week toen opnieuw een man werd aangehouden, die vier tuinstoelen bij een woning aan de Mahonylaan buitmaakte. In dezelfde week betrapte de politie ook al een man op straat, die vijf tuinstoelen op z’n rug wegdroeg.

In dit geval werd de verdachte S. in de vroege ochtend van dinsdag 27 juli aan de Cornelis Jongbawstraat ter hoogte van een visverwerkingsfabriek, door dienstdoende militairen gesignaleerd en staande gehouden. De man had vier tuinstoelen in zijn bezit.

Aangezien hij de herkomst van de stoelen niet kon verklaren, werd de politie van het bureau Centrum ingeschakeld. Bij aankomst van de politie, wees het onderzoek uit dat S. de tuinstoelen op een balkon van de woning van de familie B. aan de Mahonylaan had weggenomen.

Ondanks de hoge schutting lukte het deze jongeman zich op het terrein van de bewoners die in diepe rust waren, te begeven. De tuinstoelen werden door de politieambtenaren in beslag genomen, waarna de verdachte ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte S. door de politie in verzekering gesteld. De rechtmatige eigenaar kon weer over zijn stoelen beschikken meldt de politie.