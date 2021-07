Komediant Pres Juriaantje kocht vaccinatiekaart

De bekende Surinaamse komediant Pres Juriaantje, wiens echte naam Cleon Juriaans is, is één van de personen die een vaccinatiekaart heeft gekocht. Vernomen wordt dat hij 70 euro heeft betaald voor een kaart waarop staat dat hij volledig is gevaccineerd. Opmerkelijk is dat hij juist mensen opriep om zich te laten vaccineren.

De komediant was niet bereikbaar voor een reactie. Uit onderzoek zou blijken dat hij het geld aan een van de ronselaars heeft betaald om in aanmerking te komen voor een vaccinatiekaart, terwijl hij niet gevaccineerd was. Hij zou ook zijn geweest voor de vaccinatie, maar liet zich niet inspuiten.

In deze zaak zijn reeds vier verdachten aangehouden. Het gaat om de verpleegkundige Jean Pierre D. (28), broers Witish B. (26) en Wiradj B. (24) en Cadoni G. (33). Witesh B. en Wiradj B. ontvingen bedragen van 40 tot 50 euro per persoon. Zij ronselden mensen nabij het prikpunt te Sana Budaya en hielden de mensen die niet gevaccineerd wensen te worden voor dat zij tegen betaling van een bedrag in euro aan een vaccinatiebewijs konden komen.

Na betaling van het gevraagd bedrag werden deze mensen naar de drive-thru prikpunt te Sana Budaya begeleid. Aldaar doorliepen zij het intakegesprek normaal. Wanneer deze personen aan de beurt waren om geprikt te worden, werden ze opgevangen door de verpleegkundige Jean Pierre D.

Daarbij deed hij alsof hij de mensen het vaccin toediende, maar spoot de medicijn in de lucht of op de grond. Na de observatie te hebben ondergaan, verlieten deze cliënten de plek met het Covid-19 vaccinatiebewijs.