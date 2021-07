Groot onderzoek gestart naar verkoop vaccinatiekaarten; reeds 3 aanhoudingen

De politie in Suriname is een groot onderzoek gestart naar mensen die over een vaccinatiekaart beschikken, maar nimmer zijn gevaccineerd. Daarbij zijn een verpleegkundige en twee andere mannen aangehouden en in verzekering gesteld voor valsheid in geschrifte.



De verdachten ontvingen 40 euro per kaart waarbij zij het geld onderling verdeelden. De verpleegkundige was ingezet bij verschillende prikpunten in Paramaribo om personen te vaccineren.

De rol van de verpleegkundige was om te doen alsof hij de mensen vaccineerde op de prikpunten. Hij liet de mensen de volledige procedure volgen en stond aan het eind de vaccinatiekaart af.

Hoe groot de groep is, is nog onbekend. Het waren de twee andere mannen die de mensen ronselden voor de vaccinatiekaart en verwezen naar de werkplaats van de verpleegkundige. Er zullen mogelijk nog andere aanhoudingen volgen.