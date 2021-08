Extra middagvoorstelling comedy special ‘Covid-A-Tori’ van Roué in Ziggo Dome

Op zaterdag 4 september is er een extra voorstelling van de Surinaams gesproken stand-up comedy special genaamd Covid-A-Tori van Roué Verveer in de Ziggo Dome. De eerder aangekondigde avondvoorstelling om 20.00u was snel uitverkocht. Vandaar dat er een extra middagvoorstelling om 15.00u is gepland. De kaartverkoop begint maandag 2 augustus om 12.00u op ziggodome.nl en ticketmaster.nl

De in Suriname geboren comedian kwam vorig jaar met een Surinaams gesproken stand-up comedy special genaamd Covid-A-Tori. Een hilarische show die Roué op verschillende locaties door het land speelde; van Rotterdam tot Eindhoven. In oktober zou hij Covid-A-Tori voor de laatste keer spelen, maar helaas kon dat niet doorgaan i.v.m. de Corona maatregelen.

Nu is het eindelijk zo ver! Op zaterdag 4 september 2021 sluit Roué deze bijzondere tour af met een spectaculaire show in de Ziggo Dome, die wordt omgetoverd tot SUggo Dome.

Kom lachen om alles wat hij heeft meegemaakt de afgelopen maanden!