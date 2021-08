Olympische Spelen en de zwemsport in Suriname

[INGEZONDEN] – De Surinaamse Zwembond wil langs deze weg haar bijzondere waardering uitspreken aan het adres van Renzo Tjon A Joe, onze enige Zwemmer op de Olympische spelen en zijn team voor de getoonde efforts, om deel te nemen aan de wedstrijden. Renzo is vrijdag uitgekomen in heat 5 met een tijd van 22.56, voorwaar geen gemakkelijk opgave in vergelijking met de andere grote boys in de wereld.

Derhalve mag gesteld worden dat de verwachting enorm groot is en dat met een grotere ondersteuning vanuit Suriname, zij het van overheidswege en het bedrijfsleven hij in staat is deze tijd te verbeteren. Renzo mag nog altijd gezien worden als een groot voorbeeld en doorzetter binnen de Suriname Zwemsport.

De Surinaamse Zwembond erkent dat zij helaas ook niet bij machte is geweest 100 procent ondersteuning te geven aan Renzo voor zijn deelname.

De Bond heeft wel alles in het werk gesteld dat hij ingeschreven kon worden voor deelname. Dit gebeurde door de beschikbare internationale projecten en fondsen van de FINA aan te spreken. Uiteraard mag de uitbraak van de COVID -pandemie niet uit het oog verloren worden en heeft dat ook invloed gehad en zijn tol geëist.

Derhalve roepen wij Renzo en zijn team op door te gaan op de ingeslagen weg en vertrouwen erop dat het beter zal gaan en goed zal komen met de zwemsport in zijn algemeen. Onze ondersteuning zal blijven en onze efforts zullen wij moeten gaan vergroten.

Als Suriname hebben wij helaas nog een lange weg te gaan, als wij nu niet per ommegaande het tij keren voor onze Surinamers. Hierbij noemen wij enkele zaken, waarbij reeds lange tijd dringend aandacht voor wordt gevraagd:



– Suriname is het enige land in de regio, die nog niet beschikt over een Olympisch zwembad, ik kan u mee geven dat onze buurland Guyana ons in deze zelf voor is

– De juiste en adequate begeleiding vanuit het ministerie van Sportzaken om Top Atleten middels een duidelijk sportbeleid op te nemen en die middelen beschikbaar te stellen ontbreekt decennialang.

– Het daadwerkelijk begeleiden van sportorganisaties als onderdeel van een Nationale zaak en aanpak, waarbij voorkomen wordt dat koninkrijken ontstaan en individuen denken dat zij bij tijd en wijle kunnen maken en breken en hierdoor de ontwikkeling van de zwemsport bewust een sta-in-de- weg leggen

– het weder introduceren van schoolzwemmen, om als visvijver te dienen voor de verschillende zwemverenigingen.

– Het ordenen van de zwembaden en zwemscholen, daar deze op een wildgroei begint te lijken en elke Surinamer denk dat zij een zwemclub mag opzetten en zwemwedstrijden kan organiseren, zonder daarvoor gekwalificeerd te zijn.

– Het orderen van de zwemwedstrijden en uitgeven van erkende zwemdiploma’s.

Ter uwe informatie is de Surinaamse zwembond het enige instituut bij wet die zwemdiploma mag verstrekken. Thans zijn er zwembaden en verenigingen die hieraan voorbij gaan en een eigen zwemdiploma verstrekken. Dit en veel meer geeft duidelijk aan, dat er iets kleeft aan ons imago om de zwemsport daadwerkelijk te willen ontwikkelen en veelal lijkt het op een moneymaking business.

De bijdragen om deelnemen aan zwemtrainingen en zwemexamen verschillen hemelsbreed bij elke zwemclub en mensen worden overvraagd met als gevolgd dat de gewone kleine Surinamer die het niet kan betalen verstoken blijft. De zwembond heeft reeds hiervoor een beleid uitgestippeld die de ordening op termijn moet effectueren, ook dit termijn is een stro opgelegd om de ordering onmogelijk te maken.

Wij staan voor een grote uitdaging, als zwembond en willen wij deze doorbreken zullen wij de handen ineen moet slaan om te komen tot verdure ontwikkeling van de Zwemsport.Suriname en de Surinamers verdienen veel beter, overigens de zwemsport zorgt voor een totale beweging van het lichaam en zou als topsport verheven moeten worden.

Wroko de fu du, nanga wrokoman di abi ati gi a worko disi en wan denki in algemeen belang.

Clyde Ford

(Voorzitter zwembond 2020-2021)