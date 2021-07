Man verstuurt 3 postpakketten met drugs verwerkt in levensmiddelen

De 37-jarige postpakketverzender Perkash K. is op woensdag 21 juli door politieambtenaren van de afdeling Narcotica Brigade aan de Mangolaan in de kraag gevat. Deze verdachte heeft in de maanden juni en juli van het lopend jaar in totaal drie postpakketten met drugs ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens controle door de douanerecherche werd er in het eerste postpakket van woensdag 23 juni 200 milliliter vloeibare cocaïne aangetroffen. In de twee overige postpakketten die op zaterdag 26 juni en zaterdag 3 juli ter verzending waren aangeboden, zijn respectievelijk 335 gram om 2.134 gram cocaïne in vaste vorm aangetroffen.

Het verderfelijk spul was verwerkt in levensmiddelen. Zowel de postpakketten en de drug werden door de douanerecherche in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. De postverzender had alle drie keren een vals adres opgegeven.

Na bekomen en uitgewerkte informatie werd de postverzender door medewerkers van de Narcotica Brigade opgespoord en aangehouden. Perkash heeft toegegeven het strafbaar feit te hebben gepleegd. Naar zijn zeggen heeft hij in opdracht van een buitenlander de postpakketten ter verzending aangeboden en kreeg per keer SRD 200 hiervoor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte Perkash door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.