DNA-lid Melvin Bouva (NDP) vindt ‘stront’ geen krachtterm

Assembleelid Melvin Bouva (NDP) moest donderdagavond van Assembleevoorzitter Marinus Bee de DNA vergaderzaal onder politiebegeleiding verlaten. Dit omdat hij het woord ‘stront’ gebruikte. Volgens Bouva zei hij: “Het is ook een stront hier in ’t parlement”.

In een ingezonden brief zegt de politicus een dag later dat hij ten onrechte is weggestuurd en dat het woord stront volgens hem per definitie geen krachtterm is, maar gekenmerkt kan worden als een gebruikelijk Nederlands woord.

Opmerkelijk is dat hij in de brief toch zijn verontschuldigingen maakt, ondanks dat hij het gebruik van het woord ‘stront’ geen krachtterm vindt.

DNA-voorzitter Marinus Bee, zegt dat Bouva meerdere keren zijn aanmaningen heeft genegeerd. Toen Bouva krachttermen gebruikte was de maat vol. Bee hoopt dat bij de eerstvolgende vergadering Bouva de grootheid zal opbrengen om de Surinaamse samenleving zijn excuses aan te bieden: