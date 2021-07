Scheldende NDP’er Melvin Bouva door politie uit DNA vergadering gezet

Het NDP assembleelid Melvin Bouva heeft zich donderdagavond weer van zijn slechtste kant laten zien. Tijdens een betoog van minister Ramadhin van Volksgezondheid schreeuwde hij door de zaal en gebruikte het scheldwoord stront. Bouva werd door de politie eruit gezet op verzoek van DNA-voorzitter Bee.

Volgens voorzitter Bee gedroeg Bouva zich als een klein kind, door steeds door het betoog van de minister door de zaal te schreeuwen tijdens de Openbare vergadering van De Nationale Assemble√©. Bee waarschuwde hem om dit achterwege te laten en op een respectvolle manier naar de minister te luisteren. Maar de NDP’er ging door met schreeuwen.

“Wanneer u niet in de vergadering bent hebben we rustige vergaderingen” zei Bee tegen een constant schreeuwende Bouva. “Ik verwacht dat u zich als volwassene gaat gedragen. Als u uw mond dichthoudt kunnen we rustig verder vergaderen”, vervolgde Bee en gaf de minister weer het woord.

Bouva bleef schreeuwen terwijl de minister sprak en gebruikte daarbij het scheldwoord stront. De maat was vol voor Bee, die de politie riep om Bouva eruit te zetten. “Dit gaan we niet accepteren. U moet de vergadering nu verlaten. Dat u als grote man hier het woord stront gebruikt: u gaat nu eruit!”, aldus de voorzitter.