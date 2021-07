RBT-Paramaribo rijdt rovers kort na overval klem

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben donderdag Michael F. (33) en Milton D. (40) klemgereden aan de Adroestraat te Flora. Beide mannen zijn aangehouden nadat zij kort daarvoor een beroving hebben gepleegd op de hoek van de Hof- en Hoogestraat.

Het tweetal zou samen met een ander een man die over de Hoogestraat liep, hebben beroofd van zijn telefoon en geld. Zij waren vermoedelijk gewapend met messen.

De rovers verplaatsten zich in een grijze wagen die in beslag is genomen. In deze zaak werd naderhand een derde verdachte, Andre N. (33), in de omgeving van de Hofstraat aangehouden.

Het slachtoffer heeft de mannen positief herkend. De verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.