Bedrijfsleven doneert twee patiëntmonitoren aan ’s Lands Hospitaal

Jaarlijks worden er gemiddeld 3200 kinderen geboren in ‘s Lands Hospitaal. Dat is een derde van het aantal geboortes in Suriname. Het aantal overplaatsingen van pasgeborenen met levensbedreigende geboorteproblemen naar andere ziekenhuizen, is de laatste jaren toegenomen. Het hospitaal heeft daarom als doel om dit jaar nog een eigen aparte unit voor deze categorie pasgeborenen in te stellen, namelijk een Neonatale High Care Unit (HCU) level 2, om de eerste adequate opvang en zorg te kunnen bieden aan pasgeborenen met complicaties.

Voor de installatie van deze unit, is gespecialiseerde apparatuur nodig, waaronder 4 patiëntmonitoren. Stichting Within Suriname is hiertoe bereid geweest om het hospitaal te ondersteunen, door op zoek te gaan naar donateurs voor 3 monitoren. Zo vond twee maanden geleden de overhandiging plaats van de eerste monitor, een schenking van Fit Factory.

Op donderdag 29 juli werden de twee overige patiëntmonitoren overhandigd aan het hospitaal. De bedrijven VSH United, Baitali Group, Quology, Tulip Supermarket, SOL en Interfarm hebben dit mogelijk gemaakt via de inzet van voorzitter Tariq Sadiek van Stichting Within Su en zijn bestuur.

De patiëntmonitoren zijn geleverd door het bedrijf Harsons MediTech Inc. Jayant Sardjoe, vertegenwoordiger van Harsons, heeft middels een demonstratie laten zien wat de werking is van zo een monitor, en wat het belang hiervan is voor een patiëntje bij de behandeling. De kosten voor één complete monitor met een voorraad verbruiksartikelen zijn ongeveer USD 10.000.00.

Intussen wordt het project verder voorbereid volgens de directie van ’s Lands Hospitaal. De tekening van de ruimte is af en samen met het team van de kinderartsen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ’s Lands Hospitaal wordt er verder gezocht naar mogelijkheden om de hoognodige apparatuur en inrichting voor de unit aan te kopen. Zo is er al zicht op 3 isolettes, nog 1 monitor, infuuspompen, Neopuff-apparaten en fototherapielampen. De nauwe samenwerking tussen beide ziekenhuizen wordt toegejuicht en zal bijdragen tot een verbetering in de zorg voor onze pasgeborenen.

Kinderarts Laurindo Kloof van het AZP, met wie ’s Lands Hospitaal samenwerkt in dit project, maakte duidelijk hoe een hulpeloos geboren kind reikhalzend uitkijkt naar de zorg waarop het recht maakt. Waarnemend directeur van Volksgezondheid Rakesh Sukul is blij met de bijdrage vanuit het bedrijfsleven en vraagt de samenleving er goed mee om te gaan. Directeur Marlon Telting van VSH United Suriname is ingenomen met dit initiatief van stichting Within Su. Namens de overige sponsors bedankte Nilesh Bishesar van Quology.

Algemeen directeur Dayasankar Mathoera van ’s Lands Hospitaal bedankte op zijn beurt de sponsors die dit initiatief hebben ondersteund. De Stichting en het Hospitaal zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage om de aankoop van de monitoren mogelijk te maken. Het ziekenhuis is niet in staat om dit soort investeringen uit eigen middelen te bekostigen, maar wilt er alles aan doen om onze allerkleinsten een goede start in het leven te garanderen.

