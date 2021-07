VIDEO: Automobilist negeert stopbord en veroorzaakt aanrijding met scooter

Dit is de bestuurder van een scooter, die maandag tegen een auto knalde en gewond raakte aan zijn been. Dit nadat de bestuurder van het voertuig een stopbord negeerde.

Het ongeval vond om 13.42 plaats op de hoek van de Rembrandt- en Topaasstraat in Suriname. In het filmpje hieronder is te zien dat de auto bij een kruising waar stopborden en een stopstrepen staan, gewoon doorrijdt.

De aankomende bestuurder van de scooter kan de auto niet ontwijken en knalt hard tegen de achterkant.

Het slachtoffer werd geslingerd van zijn scooter en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen. Hij werd door een ambulance afgevoerd naar de SEH.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Een filmpje van het ongeval: