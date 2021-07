Drie inbraakverdachten aangehouden door gemengd team politie

De verdachten Brain D. en Reginio C., beiden18 jaar oud alsook de 20-jarige verdachte Illiomart S. zijn op zondagavond 18 juli door de politie van de bureaus Latour en Santo Dorp bijgestaan door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) opgespoord en aangehouden voor inbraak. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het drietal wordt ervan verdacht in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juli te hebben ingebroken in een woning aan de Bandensteinweg. Daarbij werden weggenomen sportschoenen, slippers, een 28 lbs gascilinder, gereedschappen en petten.

De drie verdachten kwamen in beeld, nadat de benadeelde één hunner in zijn directe omgeving met één van zijn gestolen petten zag. De aangever schakelde de politie in, die gelijk van start ging met het opsporen van de verdachten. Het gelukte de wetsdienaren alle drie verdachten aan te houden.

Op hen is een deel van de buit teruggevonden. Het vermoeden bestaat dat de inbraakverdachten meer op hun kerfstok hebben. Brain, Reginio en Illiomart zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.