Bron Bere en Openbare Werken verhelpen verzakking Viooltjesstraat

Een verzakking aan de Viooltjesstraat te Zorg en Hoop ter hoogte van pand 4 is met assistentie van een kolkenzuiger van Bron Bere NV, onder toezicht van het ministerie van Openbare Werken verholpen.

Het gaat bij deze om een verzakking in een hoofdriolering die midden onder de weg loopt, meldt het ministerie. De betonnen afvoerbuis was verouderd en is ingestort, waardoor een verzakking op het wegdek is ontstaan die dichtbij de inrit van pand 4 was.

Het gaat om een betonnen afvoerbuis (ongeveer 1m) die door middel van een pvs-buis is vervangen en aan weerszijden is gecementeerd.

