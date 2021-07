Vrouw sticht brand in huurwoning na ruzie met eigenaar

Een vrouw zou brand hebben gesticht in haar huurwoning in het district Wanica, nadat zij ruzie kreeg met de eigenaar van het pand. Zij zou ook vernielingen aan het huis hebben aangericht.

De eigenaar in Suriname had het pand verhuurd aan de vrouw die ongeveer twee maanden erin heeft gewoond. Hij kreeg een band met de vrouw en zei haar in eerste instantie geen huurgeld te betalen. Daarna veranderde alles. Hij zei haar uit het huis te gaan omdat hij andere bedoelingen met het pand had. Er zou toen ruzie zijn geweest tussen de man en de huurder.

De vrouw zou op een gegeven moment deur- en vensterglazen van het huis hebben vernield. Toen de eigenaar erachter kwam, schakelde hij de politie in. Op het politiebureau bood de vrouw hem SRD 2000 aan huurgeld aan, maar hij wilde dat de vrouw nieuwe glazen voor de voordeur en de vensters moest kopen. Zij weigerde dat.

De eigenaar verliet de plaats en ging terug naar de woning. Hij stond in de nabije omgeving met anderen te praten toen de huurder in een witte wagen op de plaats kwam. Zij ging naar de woning en stak met een aansteker een van de gordijnen van het huis in brand.

Omstanders ontdekten het vuur en begonnen te gillen. De eigenaar keek toen om en zag de vrouw met een aansteker wegrennen. Zij stapte in een zwart busje en reed weg. Enkele mannen hebben geholpen om het vuur te doven.

De politie en de brandweer gingen naar de plaats. De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de vrouw.