Instellingen en burgers ontvangen donatie first lady Suriname

Enkele instellingen en burgers die een verzoek voor een donatie gedaan hebben bij first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, hebben het gevraagde ontvangen. Op donderdag 22 juli 2021 heeft de presidentsvrouw persoonlijk de donaties gedaan op haar instituut. Het is gebruik dat instellingen en burgers verzoeken sturen naar de first lady voor een donatie. Na goedkeuring komen deze personen in aanmerking voor het gevraagde.

Huawei tablets, waardebonnen, rolstoelen, een brushcutter en een fiets zijn gedoneerd aan deze burgers en instellingen. Bij de overhandiging gaf de presidentsvrouw aan dat zij de aanzet geeft en de mensen daarna zelf aan de slag kunnen. Ook streeft zij ernaar, waar het kan, een duurzame oplossing te brengen in de noden van burgers.

De Surinaamse first lady hoopt dat zij met deze donatie wat verlichting heeft kunnen brengen in de noden van deze burgers en instellingen.