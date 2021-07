Jongeman aangehouden voor verkrachten vriendin in appartement

Een jongeman (23) heeft zijn vriendin (20) in haar appartement in Paramaribo verkracht. De politie heeft hem aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.



Het koppel in Suriname heeft een relatie van twee jaar waarbij zij ook gemeenschap met elkaar hadden. Dinsdagavond belde de aangeefster haar vriend om drank voor haar te brengen in haar appartement. Hij bracht de drank voor haar en verkrachtte haar ook.

De jongeman geeft toe seks met zijn vriendin tegen haar wil te hebben gehad. De jonge vrouw heeft aangifte gedaan waarna de verdachte werd opgespoord en aangehouden.



Volgens de verdachte was hij onder invloed van alcohol toen hij de daad heeft gepleegd.