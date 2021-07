Distributie noodhulppakketten in Tammenga

De distributie van noodhulppakketten in het ressort Tammenga is in een snel tempo afgewerkt. Op dinsdag 20 juli, Eid-Ul Adha, waren de verschillende overheidsdiensten van Suriname, belast met het distribueren van de overheidspakketten, in het ressort aanwezig.

Werkers van Bureau Eenheid, manschappen van het Nationaal Leger, bestuursambtenaren Paramaribo Zuid-West en de ressortraadsleden van Tammenga waren heel vroeg op de been.

De mensen verzamelden zich in de ochtend op de parkeerplaats van de Anton de Kom Universiteit en trokken vandaaruit naar de verschillende wegen in Tammenga. Huis aan huis deelden ze de noodhulppakketten uit.

Bekijk hier meer foto’s van de werkzaamheden in het veld.