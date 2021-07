Arrestanten in politiecellenhuizen Suriname worden gevaccineerd

De mobiele unit van het BOG is op woensdag 21 juli van start gegaan met het vaccineren van arrestanten ingesloten in de politiecellenhuizen. Het gaat om arrestanten die te kennen hebben gegeven zich te willen laten vaccineren meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Deze actie is uitgevoerd nadat er vanuit de korpsleiding de opdracht is gegeven een onderzoek te doen in de verschillende Surinaamse politiecellenhuizen naar de behoefte van vaccineren.

De mobiele unit van het BOG wordt in deze actie bijgestaan door de trekkers van de eerder gehouden vaccinatie campagne van het Korps Politie Suriname en politieambtenaren van de verschillende ressorten belast met de cellenhuizen.

Op vrijdag 23 juli zijn de arrestanten van regio Oost en regio Midden die zich hebben opgegeven aan de beurt.