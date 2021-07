Schoonmaakbeurt voor fontein bij Spanhoek (Statenmonument)

Het Statenmonument in Suriname, ook wel bekend als de fontein bij Spanhoek, heeft dinsdag een schoonmaakbeurt gekregen. Districtraadslid Ryan Lewis deelt mee dat er gesprekken gaande zijn met de onderneming Yokohama, die in de nabije omgeving een hotelcomplex opzet. Deze onderneming zal via een stichting het Valliantsplein verfraaien. Het is namelijk ook voor Yokohama belangrijk dat de omgeving er toeristisch uitziet.

Lewis doet een oproep op burgers om nauwkeurig om te gaan met de omgeving. Het beeld dat geïllustreerd is de afgelopen jaren is volgens hem niet fraai.

De schoonmaakactiviteiten zijn bedoeld om de omgeving bij Spanhoek ooglijker te maken. Dit zal ook gebeuren op andere locaties in de binnenstad. “Ik denk dat het opschonen vaker moet gebeuren en ook de burgers moeten geschoold worden om vervuiling na te laten.”

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd onder supervisie van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Lewis zegt dat er een nauwe samenwerking is met districtscommissaris Ricardo Bhola. Dit project is een voorbeeld, waarbij de districtsraad aanpak heeft gevraagd en de burgervader vlot heeft ingespeeld. Lewis was op de locatie om te bezichtigen hoe de werkzaamheden werden uitgevoerd.

Het Statenmonument, ook wel het Monument voor het Koloniale Parlement, staat op het Vaillantsplein (tussen de Keizerstraat, Knuffelsgracht en Heiligenweg) in Paramaribo, Suriname. Op 7 mei 1966 werd op de toenmalige Spanhoek het Statenmonument met fontein onthuld door de honderd jaar oude weduwe van Johan Frederik Nassy om te herdenken dat honderd jaar eerder de eerste vergadering werd gehouden van de Koloniale Staten.

Dit monument is gemaakt door Stuart Robles de Medina en verving het borstbeeld van de ontdekkingsreiziger Johan Eilerts de Haan, dat in 1912 op deze locatie was neergezet. Het monument toont vijf vaandeldragers die de saamhorigheid en de rechten en vrijheden symboliseren van het Surinaamse volk. Het bronzen beeld werd in Nederland gegoten bij gieterij Joosten.