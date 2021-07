Moeder met 1-jarig kind op fiets beroofd van laatste SRD 23

Een moeder die met haar 1-jarige kind op de fiets was, is maandag in Paramaribo beroofd van haar laatste SRD 23 en telefoon. Zij vielen tijdens de beroving en liepen schaafwonden op.

De vrouw fietste over de Dieterstraat richting de Johannes Mungrastraat. Een rover op een bromfiets reed naar haar toe en rukte haar tas weg. Het geld en telefoon was in de tas.

De crimineel is met de buitgemaakte tas weggereden in de richting van de Johannes Mungrastraat. Hij zat op een groene bromfiets waarvan het kenteken niet bekend is.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rover. Beide slachtoffers zijn verwezen voor medische behandeling.