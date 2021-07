Kakkerlakken in Kortvoort, K-buurt komt in actie

In de K-buurt in Amsterdam Zuidoost wordt woensdag 21 juli-door de buurt zelf- een anti vuil campagne gelanceerd ‘Wees een buurtheld / hero’’ om medebewoners te doordringen hun vuilniszak, of die van een ander, in de vuilcontainer te doen.

Bewoners in Kortvoort, K-buurt werden recent geconfronteerd met kakkerlakken in huis. Ze kijken al jaren aan tegen al het vuil wat steeds op straat ligt. De maat was vol.

De campagne wordt gevoerd door vuilcontainers ‘’te bezetten’’ “Take back the street ’ En omarm een container’’ Er wordt een grote tent opgezet bij de container en een hele dag van bemensing voorzien. Deze ‘’container bewakers’’ wijzen iedereen die een vuilniszak komt droppen erop dat die in de bak moet en niet ernaast. En vragen hulp bij het verspreiden van de boodschap en het werven van zogenaamde ’container adoptanten’.

Hart voor de Kbuurt, de bewonersorganisatie van de K-buurt die in de recente grote bewonersbijeenkomst deze actie met de buurt besprak, heeft als doel gesteld dat

#1 Aan het eind van dit jaar tenminste de helft van alle vuilcontainers in Kortvoort een container adoptant heeft.

#2 Dat grofvuilplekken in Kortvoort anti-wegwaai randen krijgen zoals elders in de K-buurt effectief blijkt

#3 Dat er extra wordt ingezet op voorlichting met gedragsverandering tot gevolg

Ook wordt deze zomer een grote ‘’schoon top’’ in, met en door de buurt georganiseerd.

De campagne had zaterdag een try-out in de Kolfschotenstraat. Dat resulteerde meteen in 4 container adoptanten. Op woensdag 21 juli gaat deze campagne echt van start bij de ingang van de Kloekhorststraat. Daarna volgen op andere dagen andere containers.

De bewoners van de K-buurt klagen al jaren over enorme vervuiling. Hart voor de Kbuurt heeft eerder, in 2017, met de gemeente een zogenaamde ‘’hotspot’’aanpak gedaan. Er is een hele keten die moet samenwerken om tot een schone buurt te komen.

Voor informatie en wie wil helpen: contact buurtbewoner Clifton Mayland op 063.4661.293