Bestuurder remt af voor drempel en eindigt in goot

Deze auto is dinsdagavond in een goot langs de weg terecht gekomen. De bestuurder en een bijrijder reden over de Monplasierweg, komende vanuit de Tout Liu Fautweg, gaande richting de Indira Gandhiweg in Suriname.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder voor een drempel wilde afremmen en daarbij de controle over het stuur verloor. Hij raakte van de weg, botste tegen de beschoeiing bij een inrit en eindigde met zijn voertuig in de goot. Niemand raakte gewond.

De politie van De Nieuwe Grond kwam ter plaatse voor onderzoek en schakelde een sleepdienst in om het voertuig uit de goot de halen. Het voertuig is aanzienlijk beschadigd.

De politie van De Nieuwe Grond onderzoekt de zaak verder. Een foto van de andere kant: