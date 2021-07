Radeloze medewerkers Surpost getogen naar vicepresident

Een vijftigtal radeloze medewerkers van het Surinaams Postbedrijf (Surpost) is maandag getogen naar het Kabinet van de vicepresident (vp), om hun misnoegen te uiten over de wantoestanden binnen het bedrijf. Daarbij hebben zij een petitie aan vp Ronnie Brunswijk aangeboden.

Het personeel is sedert 5 juli 2021 in beraad, maar niet in staking. De werknemers hebben de vp kenbaar gemaakt dat zij zijn bedreigd met de toepassing van “no work, no pay”, wat volgens hen ertoe zal zorgdragen dat zij nog meer ellende kunnen verwachten.

De misnoegde werknemers hebben een petitie aan Brunswijk overhandigd, waarin zij enkele pijnpunten hebben opgenomen. Eén van de belangrijke aandachtspunten die is opgenomen is de rechtspositie van de medewerkers. Sinds 2017 hebben zij ook de koopkrachtversterking, die is toegekend aan ambtenaren in Suriname, niet gekregen. Ook een salarisverhoging in 2020 en 2021 is uitgebleven.

“Hoe moeten wij dit overleven vp’’, vraagt de radeloze Tufelia Carr aan namens de werknemers. Het personeel eist een salarisverhoging van gemiddeld SRD 1.580 en een aanpassing van de secundaire voorwaarden met 470 procent op basis van de inflatiecorrectie.

De vp bedankte de werknemers voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij nam de petitie in ontvangst en beloofde dan ook direct actie te zullen ondernemen, door het voorgaande met de president te bespreken en de aandacht van de minister van Financiën en Planning hiervoor te vragen.