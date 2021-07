Chan en Mellisa 1 jaar getrouwd

President Chandrikapersad Santokhi is maandag precies 1 jaar getrouwd met firstlady Mellisa Seenacherry. Het staatshoofd van Suriname is niet alleen door zijn vrouw verrast, maar ook door medewerkers van het kabinet met taart, wijn en prachtige bloemen.

De president zegt dat hij en zijn echtgenote thuis slapen, maar dat zij op het kabinet wonen. “Samen werken we hard voor het land, voor u”.

“Onlangs heb ik terug gekeken naar een regeerperiode van een jaar en heb ik flink geëvalueerd. Vandaag is het mijn één jarige huwelijksanniversary met Mellisa, ook hier heb ik geëvalueerd en samen zijn we sterker en samen doorstaan we heel veel obstakels, om ons volledig in te zetten voor ons land en volk”, aldus het Surinaamse staatshoofd.