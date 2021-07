‘Overgeslagen’ gezinnen ontvangen alsnog noodhulppakketten

Bureau Eenheid van het Kabinet van de President in Suriname, heeft meer dan 150 bewoners van de wijken Flora, Weg naar Zee en Goede Verwachting in Paramaribo, Tout Lui Faut en Hanna’s Lust in het district Wanica alsnog voorzien van noodhulppakketten.

Een groot deel van de mensen is eerder tijdens de distributie in hun ressort niet in aanmerking gekomen, omdat zij niet thuis waren of zich niet hadden geregistreerd. Zij hebben zich achteraf opgegeven via de fb-pagina van de organisatie.

Op zondag 18 juli 2021 kregen ook de kindertehuizen Elim van de Heer en Nos Kasita en Huize Ashiana een partij noodhulppakketten aangeboden.Shaquille van Throo, projectcoördinator van Bureau Eenheid, zegt dat er gedurende het traject in de verschillende wijken heel wat mensen om verschillende redenen zijn overgeslagen.

“Anderen waren niet thuis op het moment van de distributie of wisten niet dat het distributieteam in hun ressort aanwezig was. Ook kwamen we veel mensen tegen die niet geregistreerd waren, maar wel heel graag een pakket wilden”, zegt Van Throo. De organisatie heeft een missers-lijst samengesteld met daarop de huishoudens die nog aanmerking wensen te komen.

De coördinator legt uit dat er op de fb-pagina van Bureau Eenheid veel mensen een verzoek hebben gedaan om in aanmerking te komen voor een pakket. “We hebben een selectie daarvan gemaakt en we hebben die gezamenlijk met de mensen van de missers-lijst opgenomen in ons data bestand. De registratie is nu officieel afgesloten, omdat wij niet oneindig kunnen doorgaan”, vertelt Van Throo.

De organisatie wil Paramaribo afronden. De meeste ressorten zijn reeds afgewerkt. Er resten nog drie ressorten, te weten Tammenga, Munder en Pontbuiten. De komende week hoopt de organisatie deze drie ressorten helemaal af te hebben. Samen met manschappen van het Nationaal Leger hebben de leden van Bureau Eenheid zondag meer dan 150 adressen in Paramaribo en Wanica aangedaan.