Minister Ramdin neemt deel aan virtuele 7e Ministeriële CARICOM–Japan vergadering

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is vrijdagochtend vanuit Suriname naar het buitenland vertrokken om deel te nemen aan een reeks van bilaterale en multilaterale ontmoetingen.

De eerste ontmoetingen zullen komende week plaatsvinden in Washington DC met de US State Departement, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten. Aan deze ontmoetingen zal ook de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, deelnemen.

Gedurende zijn verblijf in Washington DC, zal minister Ramdin ook deelnemen aan de virtuele 7e Ministeriële CARICOM–Japan vergadering op 20 juli 2021. De Surinaamse bewindsman zal de vergadering toespreken op het thema ‘Financing for Development’.

Het beschikbaar hebben van voldoende ontwikkelingskapitaal voor de minder ontwikkelde landen is van groot belang in het kader van de heropstart van de zwaar geteisterde economieën vanwege de Covid-19-pandemie, maar ook vanwege de effecten van klimaatverandering, alsook de hoge schulden niveaus in vele landen.