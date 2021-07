22 juli boekpresentatie ‘Mi Switi Pink Sranan 2021’

Op donderdag 22 juli vindt de boekpresentatie plaats van ‘Mi Switi Pink Sranan 2021’. Wat betekent het om te wonen en te werken in Suriname? En is het ook extra lastig als je kunstenaar, creatieve ondernemer of LHBT-er bent?

Het interactieve boek Mi Switi Pink Sranan presenteert jaarlijks 6 persoonlijke verhalen over wonen en werken in Suriname.

Met eerst een gratis te bezoeken Indoor Sponsormarkt volgt vanaf 17.00 uur de presentatie van het interactieve boek Mi Switi Pink Sranan editie 2021 in Amsterdam, met een directe verbinding met de presentatie in Suriname.