Aanrijding tussen twee auto’s op Bosje brug tijdens lockdown

Zaterdagavond vond er tijdens de lockdown een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Wijdenboschbrug in Suriname. Vermoedelijk kwam een van de auto’s op de rijhelft van de ander terecht, waarna een aanrijding volgde.

Het ongeval vond rond 20.50u plaats. Een vrouw reed over de Bosje brug in de grijze auto en kwam vanuit Meerzorg richting Paramaribo. Vanuit de tegengestelde richting kwam er een andere bestuurster, die in de zwarte auto reed. Deze zou op de rijhelft van de ander terecht zijn gekomen, waarna een flinke klap volgde.

De benadeelde kwam daarna met haar voertuig ook nog tegen de vangrail van de brug. Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Beide voertuigen moesten worden weggesleept.