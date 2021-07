Minder COVID-19 patiënten in ziekenhuizen en geen coronadoden

In Suriname is het aantal mensen dat in de ziekenhuizen behandeld wordt aan ziekte, als gevolg van besmetting met het coronavirus, de afgelopen dagen aan het afnemen. Zo daalde het aantal personen in ziekenhuizen op zaterdag 17 juli verder van 124 (vrijdag) naar 113.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Ruim een week geleden lagen er bijna 160 mensen in het ziekenhuis. Uit de cijfers blijkt verder dat er zaterdag geen enkele coronadode is genoteerd.

Er zijn zaterdag wel 121 nieuwe besmettingen geregistreerd na 441 keer testen.

De cijfers van zaterdag 17 juli 2021: