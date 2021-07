Dienstauto NH rijdt EBS-mast kapot en belandt in goot

Deze Ssangyong Musso pick-up van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft zojuist een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Livorno Beekhuizenweg kapotgereden en is daarna in een goot beland.

Een vrouw die als bijrijder in het voertuig zat raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bestuurder reed over de Livorno Beekhuizenweg, komende uit de richting van de Warakoeweg en gaande richting de Martin Luther Kingweg. Op een bepaald moment verloor hij om nog onbekende redenen de controle over het stuur met het noodlottige gevolg.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance in om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling.

De pick-up is hangende het onderzoek in beslag genomen. Technici van de EBS zijn ingeschakeld om de schade op de locatie te herstellen.