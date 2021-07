VIDEO: Ook Surinaams eerbetoon aan Peter R. de Vries

In Amsterdam hebben honderden mensen donderdag de laatste eer bewezen aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, bij de plek waar hij vorige week werd neergeschoten. In de middag werd bekend dat hij op 64-jarige leeftijd is overleden.

Er was ook een speciaal Surinaams eerbetoon, een soort ‘singi neti‘ met bazuinmuziek onder leiding van Clide Esseboom, waarbij het bekende ‘Nanga palm wi de go’ ten gehore werd gebracht in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam.

Het gaat om een spontaan initiatief van Heleen Bustamente en anderen uit Amsterdam, die even daarvoor een korte oproep op haar Facebook pagina plaatste: “Idee zojuist..21.30u lange leidsedwarsstraat met oom Brian Martens korte zang voor Peter R.. Wie doet mee.. Be there“.

En zo kwam ook vanuit de Surinaamse gemeenschap een traditioneel eerbetoon aan de markante misdaadjournalist. De beelden werden ook in de speciale live uitzending van SBS 6 getoond (screenshot).

Enkele filmpjes van dit eerbetoon: