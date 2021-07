Dc Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost krijgt 2e vaccinatie

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost heeft zich op 13 juli laten inenten met de tweede dosis van het AstraZeneca vaccin tegen het covid-19 virus. Hij werd eerder al in mei ingeënt met het AstraZeneca vaccin in het ’s Lands Hospitaal en is nu dus volledig gevaccineerd.

De burgervader stelt dat er nu meer dan 200.000 personen in ons land zijn die tenminste een dosis hebben gekregen tegen het covid-19 virus. Ruim 42.000 personen zijn al volledig gevaccineerd. Onlangs is het vaccineren met het Sinopharm-vaccin ook opgestart. Dus burgers kunnen nu een keuze maken, stelt Bhola.

“Laten wij ons nationaal opstellen. Laten wij vooral voor het nationaal belang kiezen waar de volksgezondheid centraal staat en zoveel mogelijk vaccineren. Eenieder wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren. Het vaccineren moet doorgaan totdat de juiste vaccinatiegraad bereikt is. Dan kan er vanuit de regering, beter beleid gemaakt worden. Met z’n allen kunnen wij dan weer een normaal leven leiden. Dan kunnen wij hopelijk, bij een hoge vaccinatiegraad, volgend jaar al weer gezellig feesten op het Onafhankelijkheidsplein, de Palmentuin en de Waterkant. Als burgervader van Paramaribo Noord-Oost kijk ik reikhalzend uit naar die dag, waar eenieder weer vrijelijk verwelkomd kan worden in het hart van Paramaribo. Laten wij ons bijdrage daartoe leveren. Vooralsnog dienen wij ons stipt aan de covid-19 maatregelen te houden. Laten wij blijven bidden voor het land, voor overwinning op het coronavirus en dat het uiteindelijk goed gaat met Suriname”, aldus de dc.

Tegenover het BIC stelt Medisch Directeur Drs. Soenita Nannan Panday-Gopising van het ‘s Lands Hospitaal dat het vaccineren bij ’s Lands Hospitaal vlot gaat. “Vanaf maart zijn wij betrokken bij de vaccinatiecampagne. We hebben zeker al ruim 7.000 personen gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. Slechts enkele personen hebben ter plekke lichte bijwerkingen ervaren. Een persoon is voor de zekerheid een keer ter observatie opgenomen. Maar dat is ook goed afgelopen. Wij zijn blij dat de mensen zich blijven aanmelden voor hun prikje om zo mee te helpen bij de strijd tegen het virus. Het was een grote eer voor het ziekenhuis dat dc Ricardo Bhola voor deze locatie heeft gekozen om zowel zijn eerste als tweede prik te krijgen. Hij heeft dan ook een speciale band met het ziekenhuis”, aldus de Medisch Directeur.