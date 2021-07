Man dreigt kinderen en zichzelf te doden om ex terug te krijgen

Een man in Suriname wilde zijn ex graag terug. Hij heeft twee kinderen met de vrouw, maar alles was tussen hen drie maanden terug beëindigd. De vrouw wilde hem niet meer ondanks het feit dat hij de relatie wilde continueren. Uit wanhoop ging hij deze week met zijn twee kinderen van 7 en 10 jaar naar Leonsberg. Hij deed de uitlating de kinderen te zullen vermoorden en daarna zelfmoord te zullen plegen.

Hij had de kinderen bij zijn ex-vrouw genomen. Toen hij op Leonsberg was belde hij naar zijn ex. Hij hield de kinderen voor om een laatste keer tot hun moeder te praten. Hij deed daarna de uitlatingen van de bedreiging met moord en zelfmoord. De moeder werd bang en schakelde de politie in die de verdachte heeft aangehouden.

Advocaat Radjesh Bhoewar zegt dat de vader in een emotionele bui heeft gehandeld. Hij was niet van plan zijn kinderen te vermoorden en ook niet zelfmoord te plegen. Hij wilde zijn relatie herstellen niet wetende dat hij bezig was een strafbaar feit te plegen.

De raadsman verzocht het Openbaar Ministerie deze week bij de voorgeleiding om de man vrij te laten waarmee het akkoord is gegaan. Bhoewar zegt dat de man voor het eerst in aanraking is gekomen met justitie en zaterdag ook nog jarig was.